I truffatori non danno tregua. Confusa dallo spray urticante: anziana si ritrova senza soldi

Un inseguimento a gran velocità per le vie della città. I Carabinieri erano quasi riusciti a bloccare una coppia di truffatori che aveva appena tentato il colpo presso un’abitazione di Magenta. Ma, arrivati sulla Boffalora Malpensa ne hanno perse le tracce. È accaduto l’altra mattina in via San Girolamo Emiliani. Due individui hanno citofonato ad una coppia di anziani. Loro hanno capito che c’era qualcosa che non andava e hanno allertato il 112 che ha inviato sul posto la pattuglia di Magenta. I militari erano già in zona e sono arrivati all’abitazione subito riuscendo a vedere i malviventi salire in auto per fuggire. Li hanno inseguiti lungo la statale 526 fino ad arrivare all’imbocco della superstrada dove i due truffatori hanno schiacciato l’acceleratore al massimo facendo perdere le tracce, per fortuna senza causare incidenti.

Quella dell’altra mattina è solo l’ultimo tentativo di truffa messo a segno in città. Soltanto poco tempo prima un uomo con modi di fare professionali, aveva citofonato ad una donna anziana in via Matteotti, di fronte a piazza mercato, avvertendola che era un incaricato del Comune che doveva eseguire dei controlli. La signora è caduta nel tranello. Ma la cosa peggiore è che, trovatasi faccia a faccia con quell’uomo, si è vista puntare in faccia una bomboletta spray che il truffatore ha azionato. La donna è stata sorpresa ed ha avuto momenti di smarrimento, sufficienti per consentire al malvivente è riuscito ad arraffare un po’ tutto quello che ha trovato in casa. Dai soldi ai gioielli per un bottino ancora da quantificare. Soltanto quando è scappato è riuscita a realizzare l’accaduto. Pochi minuti dopo è arrivato il figlio, ma ormai il malvivente si era dileguato con il maltolto.

Graziano Masperi