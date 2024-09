I nodi della medicina territoriale. Focus sulla salute in Lombardia

La salute pubblica come cavallo di battaglia e tema da reiterare, non solo nell’allestimento di gazebo per incontrare i cittadini, informare delle proposte nazionali (legge Schlein) e raccogliere le firme per una proposta di legge di iniziativa popolare volta a modificare il servizio sanitario lombardo, ma anche per seguire da vicino, con incontri e dibattiti, l’evolversi della situazione: va in questa direzione anche l’incontro dal titolo “Salute in Lombardia. Facciamo il punto“, che andrà in scena questa sera, alle ore 20,30, in sala Pagani, a Palazzo Leone da Perego, e che è stato organizzato dal Pd Altomilanese con il Gruppo salute Altomilanese.

La prima parte dell’incontro è stata affidata a Sonia Ribera, dal prossimo ottobre responsabile di un distretto sanitario a Milano, e punta a chiarire i principi e l’organizzazione del servizio sanitario lombardo, con l’individuazione dei nodi critici per rispondere alla sfida della nuova, e tanto auspicata medicina territoriale. Su questo argomento porteranno il loro contributo anche Luigi Macchi e Anna Pavan, tra l’altro vice sindaco del Comune di Legnano, entrambi con esperienza di dirigenti di Sanità pubblica.

La seconda parte dell’incontro, invece, sarà curata da Piera Landoni, responsabile Dipartimento salute Pd metropolitano, e da Carlo Borghetti, consigliere regionale e capogruppo in Commissione Sanità in Regione: loro compito sarà evidenziare le criticità del sistema regionale sanitario per arrivare a formulare proposte concrete di miglioramento attraverso la collaborazione tra territorio e rappresentanze regionali. Proposito dell’appuntamento di questa sera è innescare un dibattito pubblico sul tema.

P.G.