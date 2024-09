I lilla corrono ai ripari. Dopo il difensore Sberna ecco due nuovi portieri

Zero punti dopo due gare di campionato e adesso il Legnano calcio è stato costretto ai ripari. Nuovo tecnico, Luca Cataldo, due nuovi portieri ed un difensore. Nelle scorse ore i lilla si sono assicurati il diritto alle prestazioni sportive di Stefano Sberna, difensore centrale classe 2003. Matteo Cirenei (nella foto) è, invece, il nuovo portiere del Legnano. Nato a Milano nel 2001, alto 194 centimetri per 85 chilogrammi di peso, l’estremo difensore ritorna in lilla dopo l’esperienza nel campionato di serie D 2022-2023. Il portiere è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter in cui ha giocato fino alle categorie Berretti e Primavera. Arriva anche un secondo portiere: Francesco Quintiero. Nato a Cetraro il 28 gennaio del 2000, il neo estremo difensore dei lilla è cresciuto nel settore giovanile del Cosenza. Con il club calabrese ha fatto tutta la trafila del settore giovanile fino a parte della rosa della prima squadra prima in serie C e poi in serie B.

Quintiero ha quindi difeso i pali del Rende in serie D mentre nella scorsa stagione ha avuto la sua prima esperienza in Lombardia alla Caronnese in Eccellenza. Tutti i nuovi arrivi saranno a disposizione di mister Luca Cataldo oggi a Caronno Pertusella contro il Pavia. C.S.