I licheni e il loro adattamento. Il Torno vince AmbientiAmo

La classe 4C BTA dell’istituto superiore Torno, guidata dai professori Chiara e Matteo Chiodini, ha vinto il concorso nazionale AmbientiAMO con un video sulla biochimica dei licheni, biorisanatori ambientali eccezionali, analizzandone tipologia e quantità presenti nei boschi della zona. La premiazione avverrà il prossimo 16 giugno alla Scala di Milano a cui seguirà un concerto sulle musiche di Verdi, Puccini e Donizetti. "I licheni - spiegano i promotori del progetto - sono organismi particolari, perché in realtà sono la convivenza di due organismi: un fungo e un’alga. Tramite questa simbiosi riescono ad adattarsi all’interno di tantissimi ambienti diversi". L’istituto Torno è collocato proprio a ridosso della vallata del Ticino, area che dal 2002 è stata dichiarata Riserva della Biosfera dall’Unesco. Nell’ultima edizione dell’Atlante della Biodiversità del Parco del Ticino sono elencate ben 129 specie licheniche presenti in quest’area. In particolare il 20% delle specie di licheni del Parco è composto da specie rare per l’Italia, alcune delle quali definite in via di estinzione. Da alcuni anni nel territorio del Parco si sta sviluppando il progetto Life Drylands, ideato e condotto dall’Università di Pavia che ha l’obiettivo di ripristinare gli habitat delle zone aride a rischio e produrre linee guida per la loro conservazione e futura gestione. Gli studenti del Torno sono stati coinvolti già lo scorso anno in una delle azioni di questo progetto per diventare degli ambasciatori di habitat. In pratica gli stessi sono stati accompagnati alla scoperta, conoscenza degli habitat e della loro importanza. Lavoro che ha portato allo sviluppo di strumenti comunicativi destinati, prevalentemente, ai giovani. Nello specifico sono stati elaborati e presentati recentemente al Parco dei videogiochi e un monopoli.

Giovanni Chiodini