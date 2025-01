I Frogs riportano la palla ovale allo stadio Mari. Tra febbraio e marzo le partite di football

Legnano si prepara a ospitare un evento sportivo di grande rilievo: il ritorno della squadra di football americano Frogs nello storico stadio Giovanni Mari. Lunedì, alle 11, nella sala degli Stemmi di Palazzo Malinverni, si terrà una conferenza stampa per annunciare ufficialmente le tre partite previste tra febbraio e marzo. All’evento parteciperanno l’assessore allo Sport Guido Bragato, il presidente della commissione Sport Letterio Munafò, Ettore Guarneri e Matteo Guarneri, rispettivamente presidente e general manager dell’Aft Frogs Legnano Asd, e Alfonso Costantino, presidente dell’Academy Legnano, attuale gestore dello stadio.

I Frogs, storica squadra che ha scritto pagine importanti nella storia del football americano italiano, si preparano a riaccendere l’entusiasmo per questo sport in città. Il ritorno al Giovanni Mari segna un momento significativo, poiché negli anni Ottanta e Novanta la squadra vi giocò regolarmente, condividendo lo stadio con il Legnano Calcio. Indimenticabile fu la finale dell’Eurobowl 1989, disputata nello stadio davanti a oltre 10mila spettatori, che videro i Frogs trionfare sugli Amsterdam Crusaders nel massimo campionato europeo. Tuttavia, questo ritorno non è stato privo di polemiche, soprattutto in un periodo in cui il Legnano Calcio, per la prima volta in un secolo, non è più il gestore dello stadio cittadino.

Ch.S.