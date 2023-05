Ha preso il via il processo per l’ex sindaco Gesualdi imputato di voto di scambio

Al via ieri al Tribunale di Busto Arsizio il processo nei confronti dell’ex-sindaco di Ferno Filippo Gesualdi, imputato per il reato di voto di scambio politico mafioso durante le elezioni comunali del 2017. Con lui a processo Francesco Murano, i fratelli Geracitano e Mario Curcio. Udienza rinviata al 30 di maggio. Ieri i fratelli Geracitano accusati di falsa testimonianza aggravata dal metodo mafioso, dopo un primo respingimento in fase di udienza preliminare, hanno reiterato la richiesta di patteggiamento a un anno al collegio giudicante presieduto dal giudice Giuseppe Fazio. Il presidente ha chiesto la produzione documentale al pm e rinviato la decisione al 30 maggio. L’ex sindaco di Ferno si è sempre dichiarato innocente.