Guida Gambero Rosso, Grazioli sempre sul podio: "Un pane fatto con amore"

Legnano – Ancora un prestigioso riconoscimento per Nicolò Grazioli e per il suo pane. Lunedì, al Palazzo Brancaccio di Roma, è stata presentata la quinta edizione della guida "Pane&Panettieri d’Italia 2025" del Gambero Rosso, che racchiude i migliori panificatori che portano sulle nostre tavole il buon pane quotidiano. I prodotti del fornaio legnanese si sono aggiudicati il massimo riconoscimento: ovvero "tre pani"."La qualità è il risultato di un lavoro di squadra - ci spiega Nicolò, 33 anni -. Questo premio conferma che stiamo lavorando bene, e lo dedico a mio padre, ai miei collaboratori, a mia moglie, alla mia famiglia". Un lavoro sempre riconfermato in tutti questi anni dai "tre pani".

Dal padre Massimo, Nicolò ha ereditato cura e dedizione. Massimo Grazioli, scomparso nel 2016, era capace di intrattenerti con una lectio magistralis sui grani antichi, anche se solo entravi nei suoi negozi a comprare una focaccina. Massimo è stato il fornaio prescelto da Bruce Springsteen, che in occasione dei concerti milanesi aveva sempre richiesto e ottenuto il suo pane. Il figlio ha nel suo Dna la stessa eccellenza, tradizione e innovazione. "Quando abbiamo iniziato a partecipare alla selezione, siamo stati fra i dodici fornai premiati in tutta Italia - riprende Nicolò -. Oggi, nella guida 2025, siamo fra i nove fornai in Lombardia prescelti". "Panee&Panettieri d’Italia vuole essere un utile strumento per scegliere il pane giusto, che fa bene ed è stato fatto con amore, facendo conoscere al meglio tutto il lavoro che c’è dietro.

Dal campo al forno. Qual è stata la motivazione per cui è stato premiato?: "Farine integrali macinate a pietra da agricoltura biologica, lievito madre e non, sale marino di Pirano e i migliori ingredienti sono il denominatore comune di tutti i pani di questa insegna. Un repertorio che abbraccia storia e territorio, senza dimenticare i classici come i bocconcini (anche con olive), michette, ciabatte di grano duro, bretzel e croccanti libretti. irresistibili le pagnotte condite, ad esempio il pane del Salento, con pomodori secchi, capperi e cipolle stufate".

In città il forno Grazioli e la vendita sono in via Rossini, un secondo negozio è in via Giolitti, mentre a Milano un terzo negozio si trova in via Poliziano. Ma Nicolò (anche nominato "Ambasciatore del gust"", al pari di Carlo Cracco o Antonino Cannavacciuolo) non si ferma qui. "Vorremmo aprire un secondo negozio a Milano, da mesi sto cercando l’immobile giusto".