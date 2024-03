Grave donna investita da un’auto in via Volonterio. Corsa in codice rosso al San Gerardo di Monza Una donna è stata investita da un'auto a Saronno, scatenando un intervento di soccorso immediato con l'arrivo di ambulanze e elisoccorso. È stata trasferita in condizioni gravi all'ospedale San Geraldo di Monza.