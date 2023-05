Gli studenti di Saronno alla marcia della pace

Hanno attraversato la città con striscione e qualche coro conquistando anche gli applausi di alcuni saronnesi. Ieri mattina gli studenti del polo scolastico saronnese hanno partecipato alla marcia per la legalità organizzata dal presidio di legalità del liceo Legnani con il Gb Grassi. Ad aprire la marcia, iniziata alle 10.30 da piazzale Santuario, lo striscione con la frase "La scuola contro le mafie" seguita da "La mafia uccide il futuro", "Quando la gente, tace la mafia prende voce", "Come evitare di parlare di stato quando si parla di mafia?". Dopo aver attraversato tutta la città raggiungendo piazza Libertà il corteo è tornato nel quartier scolastico al parco dell’ex seminario. L’area verde è stata trasformata in uno spazio per conoscere la lotta alla mafia realizzato con la collaborazione dell’associazione 1, 10, 100 Agende Rosse. Sono stati posizionati su tutti gli alberi foto con i volti delle vittime della mafia con un qr code per raggiungere sul proprio smartphone tutte le informazioni sulle loro vite. S.G.