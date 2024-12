Gli studenti delle medie a Maiorca. Erasmus inclusivo tra due istituti

Una delegazione di insegnanti dell’istituto di via IV Novembre e dell’istituto Ies Baltazar di Andratx Illes Balears (Maiorca - isole Baleari) è stata accolta dal sindaco Raffaele Cucchi in occasione del progetto Erasmus “Promoting inclusive processes at school with digital storytelling“. I due istituti stanno lavorando insieme sia a distanza, attraverso incontri online a partire dal ottobre, sia con visite vere e proprie nelle realtà scolastiche di ciascun Paese per un confronto sui sistemi scolastici e lo scambio di buone prassi. A gennaio toccherà all’Istituto di via IV Novembre recarsi a Maiorca.

"Si tratta di un progetto in verticale - specificano gli insegnanti - che coinvolge gli istituti dall’infanzia alle medie. Prevede la mobilità di docenti dei vari ordini, attività di storytelling con modalità differenti a seconda degli alunni di riferimento e la mobilità degli studenti di terza (circa 5/6 ragazzi)".In altre parole, il progetto è centrato sullo scambio di buone pratiche sull’apprendimento inclusivo e motivante attraverso la narrazione, sia come fruizione di storie sia come produzione per l’organizzazione e la memorizzazione dei saperi curricolari. Ch.Sor.