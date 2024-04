Gli astrofili negli Usa col naso all’insù: "Vedere l’eclissi un’emozione unica"

L’appuntamento con l’eclisse totale di sole di ieri l’altro è stato un completo successo per il gruppo di astrofili dell’Altomilanese che ha deciso di assistere dal vivo all’affascinante spettacolo del sole nero. Una decina di persone lo scorso 3 aprile ha staccato un biglietto per gli Stati Uniti con l’obiettivo di osservare, proprio nella zona della totalità, uno dei più suggestivi eventi astronomici.

Alberto Ghiotto del Circolo Astrofili di Trezzano sul Naviglio e Cesare Guaita del Gruppo Astronomico di Tradate insieme ad astrofili e astrofotografi del Piemonte del Trentino e della Valle D’Aosta hanno fatto rotta per le sponde del lago Nimrod in Arkansas sperando in condizioni climatiche ottimali. Lunedì pomeriggio un cielo terso ha assicurato lo spettacolo osservato da vicino anche attraverso una foresta di telescopi e binocoli. "È la quarta volta che assisto ad una eclissi totale di sole – spiega Alberto – ma trovo l’evento sempre emozionante. Qui poi da giorni non si parla d’altro, chi ci incontra nelle città e lungo il tragitto verso il lago ci chiede se siamo lì per l’eclisse".

La Luna che oscura perfettamente il disco solare lascia tutti a bocca aperta "Certamente è uno spettacolo unico, quando il sole inizia a perdere la sua luminosità tutto attorno inizia a colorarsi di rosso. Gli uccellini che fino a pochi minuti prima volavano cinguettando sopra le nostre teste, nel momento della totalità si zittiscono come accade al tramonto del sole. Anche noi abbiamo ammirato la scena in silenzio. È un clima surreale che non si può descrivere, è come se il tempo si fermasse". Durante la totalità gli osservatori hanno potuto vedere i pianeti Venere e Giove cosa impossibile durante il giorno. "Quando la luna ha coperto completamente il disco solare allora abbiamo visto la corona che circonda la nostra stella e alcuni getti di plasma giganteschi, una grande emozione per noi appassionati".

Il prossimo appuntamento sarà in Spagna nel 2026 con un’altra eclisse visibile parzialmente dall’Italia, per Alberto e Cesare Guaita che di eclissi ne ha collezionate oltre una decina, un appuntamento da non perdere.