Gli aerei cargo sorvolano le case: "Troppo disturbo, inaccettabile"

Il caldo, che obbliga molti a tenere aperte le finestre in orario notturno, sta esasperando un problema ben evidenziato dal sindaco Roberto Cattaneo: il passaggio degli aerei che si alzano in volo da Malpensa. "Da quando il 18 aprile è iniziata la sperimentazione semestrale delle nuove rotte di decollo dei cargo verso sud a Nosate si è creata una situazione inaccettabile dal punto di vista del disturbo ai residenti". Dati alla mano Cattaneo evidenzia che ogni notte, dalle 23 alle 6, le case di Nosate sono sorvolate in media da 20 aerei per il trasporto delle merci, che sono tra i più rumorosi in fase di decollo. La zona più esposta è quella a ovest dell’abitato, mentre il territorio è interessato da almeno 60 voli in atterraggio che seguono le storiche rotte. Nella definizione delle nuove rotte non doveva succedere che gli aerei passassero a poche centinaia di metri dalle case.

"Una volta decollati – osserva Cattaneo – avrebbero dovuto virare verso il Ticino, andando a sorvolare il punto di rilievo dei voli waypoint MC653 situato prima del ponte tibetano di Turbigo in località Tre Salti. Abbiamo verificato che gran parte dei piloti non vira sul Ticino ma punta in linea retta al waypoint, sorvolando così l’abitato". A differenza di quanto accadeva prima del 18 aprile, gli aerei in decollo dovrebbero dirigersi sul Ticino, utilizzando lo spazio tra Lonate Pozzolo e Nosate, per poi dividersi tra quelli che vanno verso ovest (in direzione di Bellinzago e Cameri nel Novarese) e quelli che, rimanendo invece sul corso del Ticino, si dirigono a sud passando a ridosso delle residenze poste a ovest del territorio di Nosate (anziché a est come precedentemente).

Della questione il sindaco ha parlato con Sea. "Ci hanno detto che gli errori di rotta stanno diminuendo e che si proverà a richiamare le compagnie al rispetto delle indicazioni fornite relativamente alle nuove rotte ma non c’è al momento nessuna apertura all’ipotesi di modificarle variando la posizione dei waypoints, almeno sino a quando non sarà completata la fase di sperimentazione, a metà ottobre". A livello comunale è stata attivata anche una commissione consiliare permanente che dovrà affrontare le questioni collegate ai sorvoli del territorio comunale.