Giustizia più vicina ai cittadini. Apre l’Ufficio di Prossimità

È stato inaugurato nel palazzo comunale di Canegrate l’Ufficio di Prossimità, un servizio condiviso con il Comune di San Giorgio su Legnano. Questo ufficio offre ai cittadini assistenza e informazioni nei rapporti con il Tribunale di Busto Arsizio, in particolare per la compilazione, trasmissione e richiesta di documenti. Lo sportello è già operativo e l’accesso è regolato su prenotazione tramite email (prossimita@comune.canegrate.mi.it). Alla cerimonia del taglio del nastro hanno partecipato Matteo Modica, sindaco di Canegrate, Claudio Ruggeri, sindaco di San Giorgio su Legnano, Miro Santangelo, presidente del Tribunale di Busto Arsizio, Anna Mirarco, funzionario giudiziario del Tribunale di Busto Arsizio, e Luca Frabboni, consulente Maat. Presenti anche il comandante della Polizia Locale di Canegrate, Ornella Fornara, e il responsabile dei Servizi Sociali, Giampiero Colombo. I due sindaci hanno sottolineato: "Questo servizio è frutto di un lungo lavoro iniziato con le precedenti amministrazioni. Al momento, è l’unico ufficio di prossimità aperto nel territorio del Legnanese. Grazie alle tecnologie del Processo civile telematico (Pct) e alle banche dati del Ministero della Giustizia, questo sportello offre numerosi servizi, rendendo la giustizia più accessibile e comprensibile per i cittadini". Miro Santangelo ha ricordato che, dopo il processo di ottimizzazione avviato nel 2012 dal Ministero della Giustizia per centralizzare i servizi, molti tribunali e uffici sono stati chiusi, creando una distanza tra i cittadini e la giustizia. "Questo sportello colma questo vuoto, decentralizzando i punti di accesso alla giustizia e riducendo l’impatto sulle cancellerie".

Christian Sormani