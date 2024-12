Giulia Mocchetti a capo delle operazioni italiane della Iacc

Giulia Mocchetti a capo delle operazioni italiane della Italy-America Chamber of Commerce (Iacc). Originaria di Rescaldina, è la figlia del compianto Angelo Mocchetti, già vicesindaco e dirigente scolastico del paese, scomparso lo scorso anno. Sarà la responsabile delle operazioni quotidiane della nuova filiale italiana della Iacc, storica istituzione che promuove i rapporti economici tra Italia e Stati Uniti. L’apertura dell’ufficio rappresenta un’espansione strategica nei quasi 140 anni di attività della Iacc, rafforzando la missione di facilitare investimenti, partnership e scambi commerciali tra i due Paesi. La nuova sede, con base a Milano, offrirà supporto a imprese private, associazioni di categoria, organizzazioni di sviluppo regionale e altre istituzioni, fungendo da hub per la crescita delle relazioni commerciali. La direzione dell’ufficio sarà affidata al dottor Federico Tozzi, mentre Giulia Mocchetti coordinerà le operazioni come manager delle attività italiane. Ch.Sor.