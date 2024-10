Giovani lontani da scuola e lavoro. Un progetto per la “riattivazione“

Aiutare i ragazzi che non hanno completato il corso di studi abbandonando la scuola, o che non si sono inseriti nel mondo del lavoro assumendo un atteggiamento rinunciatario, a ripartire con nuovi stimoli e obiettivi: è rivolto ai“Neet“ il progetto promosso dallo Ial, Innovazione apprendimento lavoro Lombardia, su base regionale, finanziato da Fondazione Cariplo e che ha a Legnano un punto di riferimento nella Ial locale. "È un progetto che ha come obiettivo recuperare i ragazzi che hanno abbandonato gli studi e vivono un periodo di fragilità – spiegano dall’istituto legnanese –. Stiamo fissando gli incontri di sensibilizzazione per avviarlo". Neet, declinato come acronimo per Naufraghi Emersi per Essere Timonieri, è un progetto nato per aiutare ragazze e ragazzi a completare il percorso di studi e a inserirsi nel mondo del lavoro: rivolto alla fascia 18-29 anni, proporrà laboratori di gaming, eventi sportivi, navigazione nel mar Ligure, colloqui di orientamento e laboratori professionali: l’intenzione - attraverso esercitazioni, simulazioni pratiche e momenti di condivisione – è di far acquisire conoscenze utili per lo sviluppo personale e professionale dei ragazzi ingaggiati.

Che sia un problema particolarmente sentito è confermato dalla presenza di altri progetti analoghi come X Factory, avviato dal Comune con l’obiettivo di smuovere gli stessi giovani, incagliati in una situazione che rischia di complicarsi con il tempo. Il Comune aveva partecipato, presentando il progetto X Factory, a un avviso pubblico di Anci ottenendo un finanziamento di 118mila 500 euro a valere sul Fondo per le politiche giovanili: l’importo complessivo del progetto, 149mila 375 euro, sarà completato da un co-finanziamento di 30mila 875 euro.

Partner del Comune sono Città metropolitana di Milano, associazioni e parrocchie. X Factory prevede una prima fase di intercettazione dei giovani Neet mediante indagini; una seconda fase, attraverso sportelli di ascolto, con percorsi di counseling individuale e di gruppo; e un’ultima fase, quella dell’attivazione, in cui avranno l’opportunità di intraprendere percorsi di formazione e accompagnamento professionale personalizzati.