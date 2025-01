Giorno della Memoria, musica e ricordi al Tirinnanzi

Sono ben quattro le iniziative organizzate in città per celebrare il Giorno della Memoria il 27 gennaio. Si comincia domenica alle 16 al Teatro Tirinnanzi con il concerto organizzato dall’amministrazione comunale e da Anpi Legnano con la partecipazione degli artisti del Coro della sezione Anpi del Teatro alla Scala.

In questa occasione otto voci saranno accompagnate al pianoforte in un programma di brani che spazierà da Haendel a Mozart, da Rossini a Verdi e da Bellini a Ravel. Il concerto sarà introdotto dal sindaco Lorenzo Radice e dal presidente Anpi Legnano Primo Minelli (nella foto) e l’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Ancora al Teatro Tirinnanzi, martedì 21 gennaio, dalle 9 a mezzogiorno, si terrà invece l’evento di restituzione del pellegrinaggio nei campi di concentramento del 2024. organizzato dal Comune di Legnano e Anpi Legnano. Studenti delle scuole superiori che hanno partecipato al pellegrinaggio esporranno ai loro compagni riflessioni sul “viaggio della memoria” compiuto a maggio attraverso i loro elaborati; video, letture e immagini. Anche alla recente commemorazione dei deportati della Franco Tosi una delle studentesse sul palco della Sala Montaggio della storrica fabbrica cittadina aveva imperniato il suo intervento proprio sulla sua visita ai campi di concentramento. Domenica 26 gennaio alle 16 nella Sala Stemmi di Palazzo Malinverni si terrà poi "Scolpitelo nel vostro cuore – La musica rende liberi", evento organizzato dal Corpo Bandistico Legnanese e il supporto del Comune. Saranno eseguiti brani musicali tratti da colonne sonore di film e produzioni televisive sull’Olocausto e l’esecuzione musicale sarà preceduta e intervallata da spiegazioni storiche, letture e filmati da parte del professor Giancarlo Restelli e del Gruppo Alta Voce. L’ingresso è libero. Martedì 28 gennaio, dalle 9.00 alle 11.30, nel Cinema Sala Ratti, Anpi Legnano e Comune organizzano infine per gli studenti delle scuole superiori legnanesi la proiezione di "One life", pellicola che racconta la storia di Nicholas Winton, un agente di Borsa londinese che negli anni Trenta salvò centinaia di bambini ebrei dallo sterminio nazista. P.G.