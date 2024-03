Giochi matematici del Mediterraneo: due “bernocchini” alle finali

Due "bernocchini", studenti dell’Isis Bernocchi che hanno evidentemente una certa predisposizione per i numeri, parteciperanno alle finali nazionali dei "Giochi matematici del Mediterraneo", previste a maggio a Palermo: i risultati della fase di selezione sono stati resi noti e i due studenti sono Alberto Chiodini di 2°LC (Liceo scientifico-Scienze applicate) e Gaia Zhou di 3°G (Istituto tecnico Informatica e Telecomunicazioni). Nella semifinale svoltasi l’8 marzo scorso all’Istituto Fabio Besta di Milano, Alberto è risultato vincitore per la categoria S5, mentre Gaia ha guadagnato il terzo posto per la c S6. Ma anche altri concorrenti del Bernocchi si sono fatti onore: quinto classificato per la categoria S4 è Peter Illes-Dante, della classe 1°LA, mentre Wei Yasa, di 3°LQ (Liceo scientifico quadriennale), ha guadagnato il settimo posto nella categoria S6. Ovvia la soddisfazione della professoressa Laura Occelli, referente del Progetto all’Istituto Bernocchi. P.G.