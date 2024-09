Gestione dello stadio Mari, il Comune apre il bando

L’amministrazione comunale di Legnano ha annunciato l’avvio della procedura per affidare la gestione dello Stadio Giovanni Mari. In un comunicato ufficiale diffuso nelle ultime ore da Palazzo Malinverni, si legge: "Fino al 9 ottobre, è possibile presentare le candidature per la gestione dell’impianto Giovanni Mari per un periodo di dodici mesi.

La concessione dello stadio richiede la presenza di una prima squadra impegnata nei campionati Figc e, soprattutto, la promozione del calcio come strumento educativo e formativo per le nuove generazioni. La convenzione includerà la gestione, l’uso e la manutenzione ordinaria del campo, degli spogliatoi e della palazzina di via Palermo, alle stesse condizioni economiche delle precedenti.

Il Comune continuerà a coprire le spese delle utenze per il campo e si occuperà del ripristino del manto erboso dopo il Palio. Nel bando è inoltre specificata la necessità di rendere disponibile il campo, a partire dal 1° maggio, per il Palio delle contrade".

"L’avviso pubblico rappresenta una gestione temporanea dello Stadio Mari – ha dichiarato l’Assessore allo Sport Guido Bragato –. Le difficoltà societarie degli ultimi anni, non ancora risolte, e il desiderio che lo stadio continui a ospitare il calcio legnanese ci hanno portato a emettere questo bando per mantenere attivo l’impianto nell’immediato e, allo stesso tempo, gettare le basi per un progetto sostenibile a lungo termine.

In questa prospettiva, il settore giovanile riveste per noi un ruolo cruciale nella costruzione del futuro calcistico di Legnano. Per aumentare la partecipazione, abbiamo previsto che le società sportive possano presentare la propria candidatura anche in forma associata". Nulla traspare iinvece sulle corse di addestramento al Palio che lo scorso anno furono corse nell’anello del Mari aprendo una ridda infinta di polemiche. Cosa questa che non accadrà nel 2025 col Mari che tornerà ad essere un ippodromo soltanto dal mese di maggio.

Christian Sormani