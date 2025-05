Fusione tra club di calcio. Il presidente del Milano: smentisco con fermezza

Nessuna fusione, nessun cambio di nome, nessun progetto condiviso. Il presidente del Club Milano, Guido Marrone, rompe il silenzio e mette fine ai rumors insistenti circolati negli ultimi giorni, secondo cui la società meneghina sarebbe pronta a un’operazione con l’AC Legnano, fino a ipotizzare un nuovo nome: “Club Legnano“.

Una prospettiva che Marrone ha negato con decisione attraverso un comunicato ufficiale: "Smentisco con assoluta fermezza ogni voce, supposizione o illazione riportata, prive di qualsiasi fondamento". Il riferimento è all’articolo pubblicato da Notiziario del Calcio, che aveva parlato di una presunta delibera societaria volta a modificare la denominazione del Club Milano.

"Pensare anche solo lontanamente a una denominazione come ‘Club Legnano’ è offensivo per la gloriosa storia dell’AC Legnano e per chi conosce e rispetta l’identità Lilla", ha proseguito Marrone. Il presidente ha poi spiegato come tutto sia nato da due semplici incontri conoscitivi tra alcuni soci del Club Milano e il presidente dell’AC Legnano: "Una persona appassionata, seria ed educata – ha precisato Marrone – ma gli incontri sono stati strumentalizzati".

La presa di posizione arriva in un momento delicato, con i tifosi legnanesi preoccupati per un’eventuale cancellazione dell’identità storica del club.