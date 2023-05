Furto e ricettazione Ricercato nella rete della Polizia locale

Davanti all’alt degli agenti della Polizia locale di Busto Arsizio impegnati nel servizio Stazioni sicure in prossimità della stazione Nord, due uomini, in sella ad uno scooter, uno dei quali senza casco, si sono dati alla fuga. Sono stati inseguiti dalla pattuglia quindi abbandonato il mezzo (risultato rubato) hanno continuato a fuggire a piedi. Uno dei due è stato bloccato poco dopo, dagli accertamenti condotti in Commissariato è risultato essere una conoscenza con vari alias delle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e contro la persona, oltre a essere destinatario di un ordine di cattura. Il pluripregiudicato è stato denunciato per ricettazione poiché il veicolo risultava rubato e per falsa attestazione, e portato in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria di Busto Arsizio dovendo scontare la pena di 10 anni.