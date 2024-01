Furto di apparecchiature salvavita, l’appello della Cri ai cittadini

L’obiettivo è di raccogliere cinquemila euro per la Croce Rossa di Legnano dopo il furto di preziosi apparecchi salvavita subito all’alba di mercoledì all’interno di un’ambulanza che stava prestando soccorso a una persona a Canegrate. "Ci sono stati portati via un elettrocardiografo e un defibrillatore mentre eravamo impegnati in un servizio di soccorso. Siamo però fiduciosi del fatto che la stragrande maggioranza della popolazione abbia un animo completamente differente da chi si è macchiato di tale gesto. Abbiamo quindi deciso di lanciare questa campagna finalizzata al ripristino di quanto sottratto". La Cri si appella così al buon cuore di chi vorrà fare una donazione, anche di un solo euro.

Finora sono stati raccolti un migliaio di euro, "ma chi volesse contribuire può farlo accedendo alla pagina Web dedicata alla raccolta fondi". I carabinieri della Compagnia di Legnano sono al lavoro per individuare l’autore del furto.