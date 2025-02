Furti nei ristoranti arrestato straniero

Ritenuto responsabile di tre furti, due nello stesso ristorante di Legnano e uno a Villa Cortese, un cittadino tunisino di 37 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri. I primi due furti, il 19 e 21 febbraio, hanno avuto come obiettivo il ristorante Light Sushi, a pochi passi da piazza Monumento a Legnano. Qui l’uomo si è introdotto in due occasioni nella notte sottraendo quanto lasciato in cassa e anche le chiavi di un’autovettura. Il 21 febbraio ha preso di mira anche un altro ristorante, il Corona di via Luini a Villa Cortese, con identiche modalità e tipologia di "bottino". A tradirlo il secondo furto nel ristorante di Legnano: le chiavi sottratte avevano una air-tag che ha permesso la localizzazione.P.G.