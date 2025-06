Funivie, soldi per la manutenzione. Quasi un milione per due impianti

Quasi 900mila euro di stanziamento nel triennio 2025/27 dalla Regione Lombardia per interventi di manutenzione straordinaria per le funivie e funicolari soggetti ad obblighi di trasporto pubblico locale sul territorio della provincia di Varese. Risorse che rientrano in un totale di circa 5 milioni in tutta la Regione. "Un impegno importante di Regione Lombardia - commenta l’assessore regionale ai trasporti Franco Lucente - a sostegno di un settore strategico non solo per il trasporto pubblico locale ma anche per il turismo. Le risorse messe a disposizione permetteranno di realizzare interventi fondamentali per garantire la sicurezza dei passeggeri". Nel dettaglio per la provincia di Varese vengono stanziati 877 mila e 790 euro, di cui 439 mila e 200 euro per la Funicolare Vellone - Santa Maria del Monte che serve il Sacro Monte di Varese e 438 mila 590 euro per la Funivia da Ponte di Piero a Monteviasco.

Un impianto fermo dal 2018 in seguito alla tragica scomparsa del manutentore Silvano Dellea e la cui riattivazione è molto attesa dal territorio. Lo scorso marzo Atm si era aggiudicata il bando per la gestione di 7 impianti tra cui anche Monteviasco, mentre ad aprile in un incontro in Prefettura il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana aveva annunciato la ripartenza per questo giugno, anche se una data ufficiale per la riattivazione del servizio ancora non c’è.L.C.