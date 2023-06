Fumo e fiamme dal silos della segheria

Vigili del fuoco in azione ieri nel primo pomeriggio a Vergiate, l’allarme è scattato intorno alle 14 con la richiesta di intervento per un incendio in una segheria, attività che si trova all’ingresso del centro abitato, non lontana dalla Statale del Sempione. Sul posto sono arrivati gli operatori con tre mezzi, l’autopompa dal distaccamento di Ispra, autobotte e autoscala dal Comando provinciale di Varese. Le fiamme sarebbero partite da un silos che contiene scarti di lavorazione.

Un intervento piuttosto complesso, in quanto il silos ha dovuto essere inondato d’acqua per bagnare il materiale e impedire che il rogo venisse alimentato. Il timore era che l’incendio potesse avere ripercussioni sul traffico ferroviario, in quanto la segheria è a ridosso della Milano-Domodossola ma non ci sono stati disagi per la circolazione dei treni. Ancora da chiarire le cause del rogo. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

R.F.