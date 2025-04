Fugge all’alt. In auto due chili di hashish

Non si è fermato all’alt dei carabinieri, ha pigiato sull’acceleratore e ha dato vita a un inseguimento durato chilometri. Infine ha concluso la folle corsa scontrandosi con un’altra auto, il cui conducente è rimasto ferito, prima di dileguarsi a piedi. Non ha però avuto il tempo materiale per portare con sé il suo “tesoretto“: panetti di droga e denaro contante. Sono ancora in corso le ricerche del guidatore dell’auto intercettata l’altra sera dai carabinieri sulla Provinciale 12. Intorno alle 20 il Radiomobile di Legnano ha incrociato un’auto sulla direttrice che mette in comunicazione Legnano e Inveruno. All’alt dei carabinieri, il conducente ha ingaggiato una fuga durata chilometri e finita quando ha urtato un’altra auto. Quindi è scappato a piedi. La successiva perquisizione dell’auto ha consentito il ritrovamento di due chili di hashish e 13mila euro in contanti.

P.G.