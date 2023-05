Frontale sulla Saronno-Monza Furgone distrutto, due feriti gravi

C’è forse un improvviso malore all’origine dello scontro frontale avvenuto ieri pomeriggio alle 16 lungo la Saronno-Monza. In viale Lombardia un furgone Pegeout ha improvvisamente invaso la corsia urtando un mezzo pesante e finendo fuori strada. Immediatamente alcuni automobilisti di passaggio si sono fermati per prestare aiuto. La chiamata alla centrale operativa Areu ha fatto accorrere sul posto diversi mezzi di soccorso. Due ambulanze, tra cui quella della Croce Rossa, un’automedica e l’elisoccorso. Il mezzo del pronto intervento sanitario è atterrato in un’area verde davanti alla strada teatro dell’incidente. Determinante anche l’intervento della polizia locale di Saronno, che ha provveduto a deviare il traffico per permettere le operazioni di soccorso. I vigili del fuoco del distaccamento cittadino hanno provveduto ad estrarre dal furgone con vetro e parte anteriore danneggiate il conducente.

"Subito dopo l’incidente era cosciente – racconta una testimone – ma confuso e con vistose ferite". All’ospedale San Gerardo di Monza sono stati portati in codice rosso i conducenti di entrambi i mezzi un 33enne e un 42enne. La Polizia locale ha provveduto a deviare il traffico utilizzando il controviale per far procedere le auto in direzione Saronno, e indirizzando in via Piave quelle dirette a Monza. La presenza però del cantiere di via Miola, che consente di procedere solo in uscita da Saronno, ha letteralmente paralizzato la circolazione fin oltre le 18,30. Ripercussioni sul traffico anche nella vicina Solaro, dove si sono create code e rallentamenti. Per ricostruire la dinamica sono state raccolte le testimonianze degli automobilisti che si sono fermati a prestare aiuto alle vittime dello scontro.

Sara Giudici