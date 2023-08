Freestyle, rap e techno Torna il District festival

Torna il District festival del quartiere Mazzafame ma, almeno sulla carta, non sembrano destinate a ripresentarsi anche le sferzanti polemiche che avevano contraddistinto l’edizione 2022. In questi giorni sono stati resi noti i nomi degli artisti chiamati ad esibirsi sul palco del District, festival musicale dedicato a un pubblico particolarmente giovane e che lo scorso anno era stato segnato dalla polemica politica per la presenza nella line up di Bello Figo (nella foto). I testi del cantante, definiti violenti e sessisti, erano infatti finiti in consiglio comunale per la protesta dei consiglieri comunali di opposizione e il botta e risposta con l’amministrazione si era poi protratto per alcune settimane.

La rassegna, ideata nel 2015 dal gruppo Il Salice-Sandro Pertini, si terrà tra l’8 e il 10 settembre nella consueta sede di via dei Salici 9, nel cuore del rione Mazzafame. Venerdì 8 il festival prenderà il via con un contest di Freestyle, seguito dai live dei rapper DDkid e Blnkay & Samir e di Dj Shocca con Inoki, Egreen e MadBuddy. Il giorno dopo toccherà ai Logo, Corinna e Nada, mentre la serata conclusiva di domenica sarà contraddistinta dal dj-set di Badasse e poi dal concerto live della band milanese Mefisto Brass e del cantautore Tony Scorpioni e Dario Rossi. Tutti i concerti prenderanno il via alle 21, porte aperte già dalle 18.30, ingresso libero.Paolo Girotti