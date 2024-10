Nella palazzina Sap di Legnano si gela, solo sedici gradi dentro casa: “Freddo e umido, intervenite”

Già la scorsa settimana alcuni residenti della palazzina di via Puccini 6, edifici a pochi passi dallo stadio Mari nel quartiere Oltrestazione, avevano lanciato un primo allarme lamentando di non aver ottenuto risposte, se non evasive, dai gestori delle case Sap, a proposito dell’impianto di riscaldamento: «Siamo un gruppo di dieci inquilini anziani, età media 80 anni e con molte patologie, che abitano nelle case popolari di proprietà del Comune di Legnano – spiegavano –. Abbiamo sempre pagato le spese al Comune e non abbiamo arretrati. In casa siamo al freddo e all’umido, la temperatura nelle nostre case è di 17 gradi scarsi, il Comune non vuole accendere il riscaldamento centralizzato della palazzina e la centrale termica è spenta, siamo completamente al freddo».

Il problema, malgrado la decisione di prorogare il via agli impianti in città di una settimana (oggi sarebbe prevista l’accensione), è però ancora più grave perché legato a un guasto: EuroPa, infatti, non ha ancora individuato quale parte dell’impianto che serve l’edificio impedisca l’accensione richiesta a gran voce ancora ieri, quando le temperature nelle abitazioni erano scese ulteriormente fermandosi a quota 16 gradi.