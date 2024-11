Franco Tosi. Ecco svelato l’ingresso nuovo

Caduto il velo, ecco il nuovo ingresso della Franco Tosi che, dopo aver costruito la sua storia passata sulle immagini in bianco e nero degli operai in entrata e uscita da piazza Monumento, si prepara a costruire il futuro a partire dall’angolo tra via Alberto da Giussano e via San Bernardino: qui, tolte le coperture che per mesi hanno celato i lavori in corso, è ora sotto gli occhi di tutti i legnanesi il nuovo accesso studiato per sostituire quello originario, diventato inutilizzabile dopo la vendita all’asta delle palazzine uffici che si affacciano sul monumento di Alberto da Giussano. I lavori avevano preso il via all’inizio dell’estate dopo che la segnalazione di inizio attività era stata presentata a settembre 2023 e dopo un tira e molla infinito con l’amministrazione comunale: era stato il patron della nuova Franco Tosi, Alberto Presezzi, a lamentare infatti continui ritardi nei rapporti con gli uffici di Palazzo Malinverni, che avevano portato sempre più in là nel tempo la realizzazione del nuovo ingresso.

Per parecchi mesi, dopo la vendita all’asta delle palazzine che furono gli uffici della Franco Tosi e poi entrarono nel fallimento del gruppo Trifone, l’ingresso “temporaneo“ alla nuova Tosi è stato costituito dal cancello a pochi metri dal nuovo accesso. Ovvio che Presezzi puntasse a un ingresso “nobile“ oltre che funzionale e ben strutturato, che potesse nei prossimi decenni sostituire, anche nel significato, l’ingresso storico di piazza Monumento. I lavori hanno portato a tagliare un angolo della muratura che separava la proprietà Tosi dell’incrocio da Giussano- San Bernardino, creando così lo spazio necessario per la manovra dei mezzi in entrata e uscita senza compromettere il traffico.

P.G.