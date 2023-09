Fornaroli, strada in salita. Un percorso a ostacoli per pazienti in carrozzina

Ritrovarsi in una condizione di disabilità, per fortuna temporanea, vuol dire rendersi conto dei mille problemi che affiggono chi si ritrova a dover condurre, da solo, una carrozzina.

Carla Rizzi è una magentina che pochi giorni fa ha avuto un incidente che l’ha costretta sulla sedia a rotelle. Fortunatamente la sua è una disabilità destinata a scomparire, ma ci vorrà del tempo: almeno un paio di mesi. Intanto Carla si deve arrangiare perché è una che non ama farsi aiutare, se non quando è proprio necessario. Si è accorta subito che accedere all’ospedale Fornaroli è un vero e proprio dramma. Un ospedale, che dovrebbe facilitare la vita di chi è in difficoltà, è pieno di complicazioni. Le barriere architettoniche sono ovunque. Viaggiare in carrozzina senza un aiuto vuol dire rischiare di capottarsi.

"Già all’ingresso esterno ci sono problemi – spiega –: per accedere allo scivolo che ti porta all’atrio è necessario scavalcare un piccolo fossato. Pochi centimetri, ma è impresa ardua se si è da soli. E poi lo scivolo con i sampietrini ti sbatte indietro".

I sampietrini con gli anni si sono deteriorati. Sono affiorate delle crepe, che rendono quel tratto ancor più complicato. Se non interviene qualche anima buona che aiuta il disabile da solo, c’è ben poco da fare: all’ospedale non si entra. Eppure Carla ci deve entrare, perché deve fare la fisioterapia e deve percorrere un certo tratto di corridoio per raggiungere il reparto. Peccato che, in questo breve tragitto, ci siano due porte e aprirle è un’impresa al limite del possibile.

In teoria esisterebbe un percorso riservato ai disabili in carrozzina, per l’uso dell’ascensore. È più lungo, ma decisamente più semplice e sicuro. Peccato che non esista alcun cartello (almeno visibile) che lo segnali.

Anche l’esterno è un autentico inferno per chi è su una sedia a rotelle. A cominciare dai marciapiedi sconnessi. Scivoli rischiosissimi e tratti impraticabili perché zeppi di crepe. Tratti di competenza comunale, su cui il vice sindaco Enzo Tenti ha puntato l’attenzione. "Il piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche prevede la mappatura dell’intera città. Edifici pubblici, scuole, strade, marciapiedi. Stiamo investendo energie notevoli per risolvere questi problemi. Non si farà tutto in pochi mesi, ma ci arriveremo".