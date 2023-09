Fondi dal bando per il benessere dei minori

Nel mese di giugno 2023, l’amministrazione comunale nervianese ha deciso di partecipare al bando "Restiamo insieme" bandito da Regione Lombardia. Tale bando, promosso dagli assessorati alla Pubblica Istruzione e Servizi Sociali, ha rappresenta per Nerviano un unicum, poiché l’ente per la prima volta si è cimentato nella partecipazione a un bando di carattere socioeducativo finalizzato alla promozione e realizzazione sul territorio, di interventi volti ad accrescere le occasioni di promozione della socialità e più in generale del benessere fisico, psicologico e sociale dei minori nell’età 0-17 anni. "Con i 65.000 euro che il Comune si è visti assegnare grazie alla partecipazione a questo bando, il nostro ente, di concerto con la Cooperativa Stripes, l’Associazione Caminante e Il Teatro dell’Armadillo, andrà a realizzare nei prossimi mesi numerose attività innovative all’interno delle scuole territoriali, ma anche attraverso attività extrascolastiche, aperte quindi a tutti i cittadini più giovani - ha spiegato Carolina Re Depaolini, assessore ai servizi sociali - .Attraverso la sottoscrizione di un accordo di partenariato con Stripes, Caminante e Teatro dell’Armadillo, andremo ad implementare e mettere a terra il progetto "Calamita – Comunità attraente".

Le iniziative che compongono il programma sono volte a favorire la conoscenza e fruizione dei beni culturali e naturali nervianesi, attraverso laboratori outdoor riservati a bambini 0-11 anni; spettacoli diffusi presso le scuole dell’infanzia, oltre a una rassegna di teatro per famiglie, in un’ottica di promozione della cultura teatrale oltre alla realizzazione di uno spettacolo itinerante sulla storia di Nerviano". Ch.S.