Fondazione Palio, nasce un Gruppo dedicato alla cultura

Nasce il Gruppo Cultura della Fondazione Palio di Legnano. La Fondazione Palio di Legnano compie un passo significativo verso la valorizzazione della propria identità culturale con la creazione di un gruppo di lavoro stabile dedicato alla programmazione e al coordinamento delle iniziative culturali.

L’obiettivo è definire con chiarezza il perimetro d’azione della Fondazione, migliorando l’offerta culturale cittadina attraverso collaborazioni con associazioni locali e istituzioni. Il gruppo è composto da Alessio Francesco Palmieri Marinoni, Amanda Colombo, Anna Croci Candiani, Carlo Grassi e Fabio Poretti, con il coordinamento affidato a Luca Vezzaro. Si tratta di un team di esperti per la cultura legnanese che portano con sé un bagaglio di esperienze e competenze in diversi ambiti culturali. Alessio Francesco Palmieri Marinoni, storico del costume e della moda, è il coordinatore scientifico della Commissione permanente dei costumi del Palio di Legnano. Amanda Colombo, curatrice del Festival di Letteratura Storica “La storia tra le righe”, vanta una consolidata esperienza nell’organizzazione di eventi culturali.

Anna Croci Candiani, architetto specializzato in museografia, ha curato l’allestimento della mostra “Visti da Vicino” e l’esposizione al Parlamento Europeo di Strasburgo. Carlo Grassi, direttore organizzativo del Metropòlo Scenaperta, è un noto promotore di eventi culturali e collabora con la Fondazione Famiglia Legnanese per la Giornata dello Studente. Fabio Poretti, musicista e fondatore delle Scuole di Musica Nicolò Paganini, ha curato festival sovracomunali come “Emozioni Jazz” e collabora con istituzioni di rilievo tra cui il Teatro alla Scala di Milano.

Luca Vezzaro (nella foto), già assessore alla Cultura e Istruzione di Busto Garolfo, attuale responsabile della comunicazione della Fondazione Palio, coordinerà i lavori del gruppo. Soddisfazione è stata espressa dalla presidente della Fondazione, Mariapia Garavaglia: "La valorizzazione del Palio e della cultura è un elemento centrale della nostra missione. Creare un gruppo stabile e coordinato di professionisti ci permetterà di garantire continuità e qualità alle iniziative culturali".

