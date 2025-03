Finanza, lavoro e ricerche. Un laboratorio all’avanguardia per gli studenti della Liuc

In occasione della Giornata nazionale delle Università promossa dalla Crui (Conferenza dei Rettori italiani), dedicata quest’anno al rapporto tra Università e territorio, la Liuc inaugura un nuovo laboratorio: il "FinTech Lab", all’interno della biblioteca Mario Rostoni. Appuntamento giovedì alle 12, in Auditorium. Si tratta di un laboratorio con 12 postazioni collegate alle banche dati Bloomberg, una società globale che fornisce informazioni finanziarie, software, dati e notizie utilizzati principalmente da professionisti del settore finanziario, come banche, investitori, gestori di fondi e trader. Una risorsa preziosa, con milioni di bilanci aziendali, rapporti di settore, analisi di aziende, serie storiche di titoli, azioni, obbligazioni, commodities, strumenti derivati, indici da tutte le Borse al mondo. Il nuovo laboratorio consentirà ai docenti Liuc di arricchire la loro didattica in modo interattivo, e agli studenti di poter acquisire competenze specifiche per lo studio, la ricerca e il mondo del lavoro. Sarà anche una realtà utile per la crescita del territorio, in continuità con le nostre peculiarità, innovazione e spirito d’impresa, e i percorsi di educazione finanziaria già avviati da Liuc.

L’inaugurazione del laboratorio vedrà il saluto del rettore Anna Gervasoni e l’intervento del direttore della biblioteca, Laura Ballestra. Nel pomeriggio FinTech Lab sarà già attivo, per un percorso di educazione finanziaria. I partecipanti saranno guidati dai professori Alessandra Cillo e Luigi Vena nella comprensione dei diversi fattori che influenzano i mercati, e successivamente nell’accesso ai terminali Bloomberg per consultare informazioni su azioni, obbligazioni, valute, analizzare le società e visualizzare report sugli utili e sui bilanci finanziari. Potranno inoltre visualizzare grafici per l’analisi tecnica, con indicatori personalizzabili per monitorare movimenti di mercato e tendenze.

S.V.