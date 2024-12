La fiera del lavoro di Afol a Legnano, in fila ottanta candidati per un posto sicuro

Legnano (Milano), 15 dicembre 2024 – Oltre 80 persone alla ricerca di un impiego, 8 agenzie per il lavoro, 3 enti di formazione del territorio, i recruiter di Afol Metropolitana. Sono numeri importanti quelli raccolti dalla Fiera del lavoro, organizzata da Afol Metropolitana in collaborazione con il Comune a Palazzo Leone da Perego. Oltre alla possibilità di candidarsi per le posizioni aperte sul territorio, hanno ricevuto informazioni sui corsi di formazione gratuiti disponibili nell’ambito del programma Gol, Garanzia occupabilità lavoratori, per aggiornare le proprie competenze o acquisirne di nuove. La maggior parte dei partecipanti ha sostenuto un colloquio con i selezionatori di Afolmet, che hanno proposto una settantina di annunci di lavoro dell’area di Corsico, Legnano, Magenta e Rho, per figure professionali da inserire soprattutto in ambito impiegatizio, produttivo artigianale, grande distribuzione organizzata e retail. Un quarto dei partecipanti si è rivolto al servizio Eures, parte della rete europea dei servizi pubblici all’impiego, per conoscere e candidarsi alle 29 offerte di impiego all’estero, come ad esempio quelle relative al settore turistico e alla ristorazione.

Circa il 15% si è rivolto anche al servizio di collocamento mirato. Durante tutta la giornata, la presenza femminile ha superato di qualche punto percentuale quella maschile, mentre l’età metà rientra nella fascia 30-50 anni, seguita dagli over50 e dai giovani al di sotto dei 30 anni. La fiera è la seconda manifestazione organizzata sul territorio. Il 14 novembre si è tenuto il recruiting day al centro commerciale di Rescaldina, dove oltre 60 partecipanti hanno potuto sostenere un primo colloquio di selezione con 10 brand.

“Giornate come queste - ha commentato Tommaso Di Rino, direttore generale di Afol Metropolitana – dimostrano il valore prezioso della collaborazione tra pubblico e privato nel rispondere ai bisogni di cittadini e imprese. L’evento di Rescaldina prima e quello più recente di Legnano consolidano la nostra presenza capillare sul territorio. Solo nel 2024 abbiamo organizzato nell’area metropolitana milanese 115 incontri di questo tipo, sostenendo le persone in maniera mirata. L’approccio umano e la relazione che si instaura tra le persone e i nostri operatori specializzati rimane insostituibile”.