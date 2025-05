Distrugge auto e picchia magazziniere

L’esterno del campo sportivo del paese si è trasformato in un luogo di paura. Erano da poco passate le 21 quando un uomo, già conosciuto in paese e dalle forze dell’ordine, ha perso completamente il controllo. La sua furia è esplosa all’improvviso. Chi era nei dintorni ha raccontato di urla, colpi, vetri in frantumi. L’uomo, visibilmente alterato, ha cominciato a colpire le auto parcheggiate lungo la strada, scagliando pugni e calci con violenza cieca. Alcuni passanti, ignari e sfortunati, sono finiti nel raggio della sua rabbia e hanno ricevuto colpi senza alcuna ragione. Una scena di ordinaria follia, consumata in pochi minuti ma capace di lasciare un segno profondo.

Poi l’uomo ha fatto irruzione nel centro sportivo, proprio mentre all’interno si allenavano i giocatori della prima squadra del Sedriano Calcio. Tra spogliatoi e campo, si è mosso come un’ombra fuori controllo, colpendo tutto ciò che gli si parava davanti. Un magazziniere, intervenuto per cercare di bloccarlo, è stato colpito con un pugno violento al costato ed è caduto a terr. Le urla hanno richiamato sul posto anche i calciatori in allenamento, che si sono trovati di fronte a una scena irreale: un uomo insanguinato, che vagava tra gli edifici sportivi cercando di distruggere ogni cosa. Nella furia, si è ferito con alcuni vetri rotti, lasciando tracce di sangue sul cemento, mentre all’esterno si radunavano genitori, spettatori e residenti attoniti.

Per precauzione, bambini e ragazzi sono stati trattenuti all’interno degli spogliatoi, lontani da quella violenza tanto inspiegabile quanto improvvisa. La tensione è rimasta alta fino all’arrivo di due pattuglie dei carabinieri e di un’ambulanza. L’uomo, ancora in forte stato di agitazione, è stato monitorato dai militari.

Ch.So.