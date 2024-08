Festa popolare di Olcella. Sipario alzato fino al 2 settembre

Sipario alzato a partire da domani 23 agosto sulla quarantunesima edizione della Festa popolare di Olcella a Busto Garolfo. Fino al 2 settembre musica e buona cucina la faranno da padroni presso l’Oratorio Giovanni XXIII della frazione bustese. L’appuntamento che per tradizione saluta le vacanze estive riportando alla quotidianità di tutti i giorni, raccoglie ogni anno migliaia di visitatori che non vogliono lasciarsi scappare quest’ultimo strascico d’estate in compagnia di un buon giro di valzer e gustando le proposte della cucina. Anche per i più piccoli spazio giochi con i divertimenti della tradizione e l’immancabile pesca di beneficenza. Storicamente fissata sul calendario a cavallo tra i mesi di agosto e settembre, nel corso degli anni la Festa olcellese ha raccolto un crescente numero di partecipanti provenienti anche dai paesi dell’Altomilanese. Nel programma spiccano due serate imperdibili per chi ama la musica che non conosce tramonto, venerdì 30 e sabato 31 fine settimana interamente dedicato all’amarcord degli anni 70-2000 con la band “I Vandali“ che presenterà un repertorio di grandi successi del trentennio d’oro per la musica italiana con brani di Vasco Rossi dei Nomadi e dei Pooh. Sabato 31 agosto serata evergreen con la “Pezza Band“ ispirata allo storico gruppo musicale degli 883 guidato da Max Pezzali. Gran finale invece lunedì 2 settembre con il tradizionale spettacolo pirotecnico che saluterà, con un pizzico di nostalgia, questa estate. Il ricavato sarà destinato come ogni anno al sostegno delle opere della Parrocchia per le manutenzioni e le varie attività dall’Oratorio.

Paolo Mattelli