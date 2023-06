Festa Patronale a Luino, Annullati i Fuochi d'Artificio per il Crollo di un Ramo

Oggi a Luino è la festa patronale, ma i festeggiamenti per i Santi Pietro e Paolo sono in tono minore: niente fuochi d’artificio, annullati come ha deciso il comitato organizzatore in segno di vicinanza alle persone ferite dal crollo del pesante ramo avvenuto nel pomeriggio di lunedì davanti alla chiesa di San Pietro in Campagna, poco distante dall’oratorio San Luigi da cui i bambini stavano uscendo dopo le attività estive pomeridiane. Sono 8 i feriti, alcuni sono già stati dimessi, i più gravi una bambina di 7 anni e la mamma, 45 anni, rimasta schiacciata nel tentativo di proteggere la piccola, la donna, ricoverata al San Gerardo di Monza è ancora in prognosi riservata. Oggi ci saranno le celebrazioni religiose, l’invito della comunità pastorale è a partecipare alla preghiera come momento di vicinanza ai feriti. Ancora da chiarire che cosa abbia causato il distacco del pesante ramo dal tronco con il ferimento di 8 persone, su quanto accaduto la Procura di Varese ha aperto un fascicolo per lesioni colpose, al momento non risultato indagati. L’autorità giudiziaria ha delegato i carabinieri della compagnia di Luino a svolgere gli accertamenti del caso per individuare eventuali responsabilità dell’accaduto. L’ippocastano si trova su un’area comunale e circa due anni fa è stato sottoposto a interventi di manutenzione, fino a lunedì pomeriggio non c’erano segnali di eventuali cedimenti di alcune sue parti. Ora l’indagine della Procura farà chiarezza, importanti saranno gli accertamenti da parte degli agronomi che dovranno valutare le condizioni dell’albero, una prima relazione è stata consegnata agli inquirenti. La cittadina è ancora sotto shock, il sindaco Enrico Bianchi è in contatto costante con gli ospedali dove sono ricoverati i feriti, " sono addolorato – dice – adesso è fondamentale che le persone coinvolte si riprendano, come amministrazione comunale siamo vicini e garantiamo il nostro sostegno nella dolorosa vicenda". R.F.