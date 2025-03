Legnano, ferma il traffico e aggredisce i poliziotti con calci e morsi: arrestata

Legnano (Milano), 7 marzo 2025 – Ha “fermato” la circolazione automobilistica, minacciando quanti provavano a sbloccare la situazione e aggredendo anche gli agenti dopo essersi data alla fuga: è stata infine arrestata dagli agenti del commissariato di via Gilardelli.

L’episodio è accaduto mercoledì intorno alle 13,30 in via Palestro, dove gli agenti della volante del commissariato Legnano, su segnalazione di alcuni passanti, sono intervenuti perché una donna, alla guida di un’autovettura, minacciava gli altri automobilisti e impediva la regolare circolazione delle auto.

Quando gli agenti si sono avvicinati alla donna, la stessa ha tentato di darsi alla fuga. Inseguita, è stata infine intercettata in via Alberto da Giussano, dove ha prima colpito un’auto e poi ha tentato di resistere al controllo aggredendo anche i poliziotti con calci e morsi.

La donna, una cittadina romena di 40 anni, è stata arrestata per minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Al termine degli accertamenti la donna è stata anche indagata per guida in stato di alterazione dovuto all’uso di bevande alcoliche e farmaci; un poliziotto, rimasto ferito durante il controllo, si è recato presso l’ospedale di Legnano per le cure del caso.