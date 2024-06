Ferisce un ragazzo col taglierino per rubargli cellulare e felpa. Rapinatore subito arrestato

Rapina in pieno centro. Ma il responsabile è stato subito arrestato dai carabinieri. Non era ancora la mezzanotte tra mercoledì e giovedì quando, in piazza Liberazione, due giovani di origini marocchine hanno cominciato a litigare in maniera accesa. Improvvisamente il più giovane di 23 anni ha estratto un taglierino e ha minacciato il connazionale: voleva il telefonino cellulare e la felpa. La vittima ha cercato di difendersi rimanendo leggermente ferita alla mano. Intanto l’aggressore è riuscito a scappare con il bottino. Ha percorso alcune centinaia di metri per arrivare in via Trieste.

Nel frattempo è scattato l’allarme che ha portato sul posto i carabinieri della stazione di Magenta e il Nucleo radiomobile di Abbiategrasso. La vittima aveva fornito la descrizione dell’aggressore, consentendo ai militari di intercettarlo e bloccarlo. Il 23enne è stato arrestato per il reato di rapina ed è stato trasferito alla casa circondariale di San Vittore a Milano a disposizione dell’autorità giudiziaria. La refurtiva è stata recuperata dai carabinieri. Sul posto è giunto anche l’equipaggio di un’ambulanza che ha provveduto a medicare il 29enne rimasto lesionato alla mano.

Quella dell’altra notte è la seconda rapina in una settimana a Magenta. La prima, avvenuta lunedì mattina, aveva fruttato circa 400 euro a due individui che si erano introdotti nell’ufficio postale di via Isonzo a Pontevecchio, armati di pistola. Erano riusciti a fuggire a a dileguarsi facendo perdere le tracce. L’altra notte, invece, il pronto intervento dei carabinieri di Magenta, con il Radiomobile di Abbiategrasso, ha consentito di raggiungere immediatamente il rapinatore. Un giovane con precedenti che non ha esitato a minacciare un ragazzo con il taglierino per farsi consegnare il telefonino.

Graziano Masperi