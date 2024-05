Farmacista accusato di truffa. Mazzucchelli è stato assolto

Assoluzione con formula ampia per Ettore Mazzucchelli, titolare dell’omonima e storica farmacia cittadina, ieri davanti ai giudici del Tribunale di Busto Arsizio. La vicenda risale all’aprile del 2021 quando era stato accusato di truffa, di aver svuotato tessere intestate a persone con celiachia per l’acquisto di prodotti specifici,utilizzandole indebitamente. L’accusa di truffa è caduta, per il farmacista assoluzione completa, "il fatto non sussiste". "Piango dalla gioia perché si chiude una vicenda che ho sempre sentito come un peso", ha detto dopo la sentenza.