Ex macello, via al recupero per far posto a scuola professionale

Un altro passo in avanti verso il recupero dell’ex macello civico. Nei giorni scorsi la giunta, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Giorgio Mariani, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica che riguarda la riqualificazione e l’ampliamento di una porzione dell’immobile comunale. I lavori, del valore complessivo di 5 milioni e 119 mila euro saranno funzionali all’insediamento di una sede della scuola di formazione professionale gestita da Aslam e Fondazione ITS, obiettivo creare un Polo Formativo in ambito logistico- ferroviario. Il progetto è finalizzato alla promozione dell’Accordo di Rilancio Economico Sociale e Territoriale – Arest per l’attrattività e la competitività di territori e imprese e il sostegno all’occupazione. Con l’Accordo si potrà prevedere un cofinanziamento fino al 50% dell’investimento per i lavori, fino al limite massimo di 2 milioni di euro a carico di Regione Lombardia mentre i restanti 3 milioni e 119 mila euro saranno a carico del comune. Va sottolineato che l’insieme degli interventi previsti nell’Arest, nel loro complesso, comportano una spesa di 12 milioni e 473 mila euro di cui 7 milioni e 353 mila a carico di Aslam per l’attività didattica. Il termine per la sottoscrizione dell’Arest è il 30 giugno 2024. L’ex macello, che negli ultimi anni in una parte dell’immobile ha ospitato la sede di un gruppo scout, in passato ha rischiato la demolizione, intervento poi messo nel cassetto dal comune, tenendo conto delle indicazioni arrivate dalla Soprintendenza.R.F.