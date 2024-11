Ex Giannazza. Primo tassello per il rilancio

L’ex Gianazza diventa Tigros, almeno sul territorio di Cerro Maggiore. Un nuovo tassello si aggiunge al progetto di riqualificazione dell’ex area Fratelli Gianazza a Cerro Maggiore, dove presto prenderà forma un piano di rigenerazione urbana. Previsti un’area commerciale, un edificio per uffici, spazi verdi e un nuovo sistema viabilistico, un piano di cui si parla da anni ma che finora era rimasto fermo. Nei mesi scorsi, la società Tigros ha presentato il progetto di piano attuativo in linea con il Piano di Governo del Territorio, e il piano è stato esposto alla commissione comunale lo scorso 5 novembre.

La zona è stata completamente abbandonata dal 2001, poi venduta all’asta nel 2016. Rimasta un pessimo biglietto da visita per chi esce dall’autostrada di Legnano verso il centro cittadino con quasi 24mila metri quadri – 17mila a Cerro Maggiore e 7mila a Legnano – in stato di assoluto degrado. La riqualificazione della zona prevede un supermercato Tigros, un edificio direzionale, una revisione della viabilità su via Tessa e via Catullo, oltre alla realizzazione di una pista ciclabile che collegherà l’area alla rete di mobilità intercomunale. Sarà anche costruito un sottopasso ciclo-pedonale per garantire la sicurezza lungo via Catullo, poi altri interventi per migliorare la viabilità, come la riqualificazione di via Saragat, che includerà il prolungamento della pista ciclabile fino al parco e la messa in sicurezza degli incroci critici di via Alfieri e via Martiri della Libertà. Il comune di Legnano ha partecipato alla conferenza dei servizi, proponendo la costruzione di due rotatorie, una in via Papa Giovanni XXIII/Cadorna e un’altra in via Cadorna/Tessa, che per ora non saranno realizzate poiché considerate fuori dal comparto. Ch.So.