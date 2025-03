Ex cava Baraggia, stop ai rifiuti. Raccolta firme per riqualificarla

A Cerro Maggiore la mobilitazione contro il progetto di ripristino ambientale della ex cava alla Baraggia continua a raccogliere adesioni. Il Comitato No Discarica, ha raccolto oltre 900 firme online. Solo ieri in quattro ore sono state raccolte 325 firme in piazza Santi Cornelio e Cipriano. Il progetto, che prevede il conferimento di materiali di riempimento nella voragine lasciata dall’ex cava, è stato duramente contestato dai manifestanti. Il comitato chiede il blocco immediato del progetto e sollecita un recupero ambientale.

Ch.So.