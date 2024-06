Ex Cartiera, nuova vita. Approvato il piano: tocca a piazza e parcheggi

Concluso l’esame delle osservazioni presentate dai cittadini e associazioni (una quindicina per un totale di 77 punti da analizzare, di cui una ventina accolte) la Giunta ha approvato in via definitiva il piano attuativo per la rigenerazione dell’ex Cartiera. "Ringraziamo tutti coloro che hanno presentato osservazioni con l’obiettivo di migliorare ulteriormente un piano che finalmente ci permetterà di ridare vita a un’area dalle enormi potenzialità, che giace abbandonata e avvolta nel degrado più totale da tempo – ha commentato il sindaco Linda Colombo –. Grazie ai fondi Pnrr sono già in stato avanzato i lavori nel comparto che comprende il bocciodromo e gli ex magazzini comunali. Ora andremo a riqualificare anche la restante parte, dove nascerà una nuova piazza pubblica con spazi verdi, parcheggi per auto e biciclette e un edificio polivalente". Una volta conclusi gli interventi nell’area ex cartiera, partiranno i lavori per le opere di urbanizzazione e per due edifici residenziali in via Primo Maggio, come previsto dalla variante di piano.

In attesa della pubblicazione della delibera con le risposte della Giunta alle osservazioni la lista civica Bareggio 2013 contesta come la stessa abbia operato in questa fase. "Nessun confronto e coinvolgimento dei portatori di interessi diffusi (associazioni ed enti) è stato promosso dalla Giunta sul piano ex Cartiera come invece previsto dal Piano di Governo del Territorio nonostante si tratti di aree prevalentemente di proprietà comunale", afferma il consigliere Monica Gibillini. Il gruppo contesta anche il fatto che la Giunta ha deciso senza attendere la Soprintendenza del Ministero della Cultura alla quale era stata avanzata da associazioni e cittadini la richiesta di vincolo per l’area della ex Cartiera.

Giovanni Chiodini