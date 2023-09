Evento al Palaghiaggio È sfida tra big dell’hockey Cortina contro Briançon

di Lorenzo Crespi

Amichevole di lusso a Varese, con uno scontro di livello internazionale tra due squadre storiche dell’hockey. Domani pomeriggio alle 18.30 sarà il Palaghiaccio ad ospitare la supersfida tra il Cortina, che nella scorsa stagione ha conquistato per la 17esima volta il titolo italiano, e i francesi del Briançon, tra le società a maggiore tradizione del paese transalpino. L’appuntamento dell’Acinque Ice Arena dà ufficialmente il via a un calendario di attività che hanno l’obiettivo di valorizzare il territorio varesino in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La città giardino punta ad attirare finali nazionali e internazionali del mondo del ghiaccio, camp di allenamento delle selezioni azzurre senior e junior, tornei e ice gala, raduni e campi di allenamento delle squadre straniere che parteciperanno ai giochi olimpici invernali. Non mancherà poi l’impegno sul piano dell’attrattività con specifiche azioni di comunicazione e, in collaborazione con i soggetti privati che operano nel settore dell’ospitalità, la creazione di proposte turistiche. "Varese è stato il primo territorio lombardo a muoversi in vista del grande evento olimpico", commenta il presidente della Camera di Commercio Mauro Vitiello, ricordando il congresso del maggio 2022 a cui partecipò anche l’allora ministro del turismo Massimo Garavaglia. A "spingere" la Varese olimpica oltre all’ente camerale ci sono anche Comune e Provincia, in un gioco di squadra istituzionale che nelle scorse settimane si è riproposto anche a favore della realizzazione sul territorio del centro federale del ghiaccio (tema questo rimasto al momento in sospeso). "Varese, oltre a essere un territorio a vocazione turistica, ha sempre rappresentato un punto di riferimento nel panorama dello sport", sottolinea il presidente della Provincia di Varese Marco Magrini, mentre il sindaco Davide Galimberti rimarca ancora una volta l’importanza dell’ammodernamento dell’impianto di via Albani. "La nostra progettazione parte da lontano e l’obiettivo delle Olimpiadi invernali, e poi quello di accreditarsi come polo di eccellenza per tutto il circuito competitivo e turistico ha sempre accompagnato le scelte fatte in questi anni". Sul territorio provinciale ha inoltre sede Malpensa, che sarà la porta di ingresso di atleti, appassionati e tifosi sia nella fase pre-olimpica che durante l’evento stesso. Un altro asset da sfruttare.