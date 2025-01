Esplode il bancomat. Poi la banda incendia un’auto rubata

Notte movimentata a Sud Ovest di Milano, nei comuni di Vermezzo con Zelo e Gudo Visconti. Alle 4,20.i residenti di Zelo sono stati bruscamente svegliati da un boato assordante. A causarlo è stata l’esplosione del bancomat della Monte dei Paschi di Siena, in via Usuelli. L’intervento immediato dei carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, insieme ai vigili del fuoco del Comando provinciale, ha permesso di mettere in sicurezza l’area. L’esplosione ha provocato gravi danni all’immobile, dichiarato inagibile. Ventiquattro minuti dopo, a Gudo Visconti, è stata trovata un’auto im fiamme. Il veicolo, risultato rubato poco prima, sarebbe stato utilizzato dalla banda per mettere a segno il colpo e dato alle fiamme per cancellare ogni traccia. I vigili del fuoco sono riusciti a domare l’incendio, indagano i carabinieri. Ch.S.