Errori negli atti del bilancio. Il Comune corre ai ripari

Il consigliere leghista Massimo Cozzi ha sollevato critiche sulla gestione del bilancio comunale, evidenziando un errore nell’immediata eseguibilità dell’atto, riscontrabile sull’albo pretorio. A causa di questa svista, si è reso necessario adottare ulteriori provvedimenti per correggere la situazione, un evento senza precedenti a Nerviano. "Oltre a una delibera di Giunta apposita – ha dichiarato Cozzi – sono state necessarie sei determine delle posizioni organizzative per sanare l’errore fino al 20 gennaio, con un evidente spreco di risorse e tempo".

Il consigliere ha quindi posto interrogativi sul controllo delle votazioni in consiglio comunale, chiedendosi come sia stato possibile non accorgersi dell’errore in tempo. "Un consigliere, svolgendo il proprio ruolo di controllo, segnala un presunto errore da verificare in una delibera, prima il 17 gennaio, poi con sollecito il 24 gennaio, senza ottenere risposte". Opposizioni e amministrazione sono ai ferri corti da tempo, da quando la Giunta di Daniela Colombo ha perso pezzi, indebolendosi. Il clima politico è infiammato e potrebbe sfociare nelle prossime settimane in clamorose iniziative.

Ch.Sor.