Emergenza casa a Legnano: 64 alloggi popolari disponibili con bando

Sono 64 gli alloggi Sap in tutto il territorio del Piano di zona dell’Altomilanese, immediatamente assegnabili, messi a bando a partire da oggi per provare a mitigare la necessità sempre più impellente di una casa: gli alloggi sono collocati nei Comuni appartenenti al Piano di zona.

I numero maggiori di abitazioni disponibili sono a Legnano (21), Nerviano (10) e Busto Garolfo (8). "Con questo avviso pubblico continuiamo a vedere i risultati del lavoro svolto dall’amministrazione comunale sul recupero degli alloggi popolari – sottolinea Mario Brambilla, consigliere incaricato per le Politiche abitative –. Ci siamo da subito concentrati sulla messa a disposizione in tempi il più possibile brevi degli alloggi rimasti vuoti: per questo i quindici alloggi comunali ristrutturati grazie ai fondi regionali sono potuti entrare nel bando contribuendo a rispondere ai bisogni abitativi dei nostri concittadini. Lo scorso anno abbiamo rimesso in circolo trenta alloggi comunali e da qualche settimana sono ricominciati i lavori nel cantiere Aler di via delle Rose, il complesso di tre palazzine che, in prospettiva, renderà disponibile un’altra sessantina di alloggi in città".

Le domande devono essere presentate, esclusivamente on line, sul sito www.serviziabitativi.servizirl.itserviziabitativi dalle ore 9 del 4 ottobre ed entro le ore 12 del 20 novembre.

Per ogni unità abitativa l’elenco degli alloggi specifica, oltre alla superficie, anche il numero adatto di componenti del nucleo familiare, il piano nello stabile e la presenza o assenza di ascensore. Per accedere al modulo di presentazione della domanda, predisposto e informatizzato nella piattaforma informatica regionale, è necessario che il richiedente abbia provveduto alla registrazione, nella stessa piattaforma, dei dati anagrafici propri e dei componenti del relativo nucleo familiare.

Paolo Girotti