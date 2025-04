Elezioni Rsu nelle scuole. A sorpresa vince Anief

Pubblicati i risultati provvisori delle elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) nelle scuole statali per il triennio 2025-2028. "Quest’anno la competizione registra non poche sorprese – commenta Pippo Frisone, Cgil – I dati si riferiscono a un intero distretto scolastico, il 69, che comprende 14 istituzioni di cui 9 del primo ciclo, 4 del secondo e un Centro provinciale d’istruzione per adulti. Gli elettori iscritti a votare erano 2.021, i votanti sono stati 1.346 con un’affluenza del 66,60%. Sei le liste sindacali in competizione: Flc-Cgil, Cisl- Fsur, Uil-Rua, Gilda, Snals e Anief. Proprio questo sindacato è stato la sorpresa più grossa, andando oltre il raddoppio dei voti presi nell’elezione precedente, collocandosi con 260 preferenze e con il 26,74% al secondo posto dietro la Cgil, che rimane il primo sindacato con 459 voti e il 34,10%. Al terzo posto Cisl con 302 voti e il 22,43%; poi Uil con 120 voti e il 9,50%; Snals con 88 voti e il 6,53%; Gilda con 9 voti e lo 0,66%.

S.V.