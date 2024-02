Efficientamento energetico. Nerviano, un Comune più green

Il percorso di efficientamento della pubblica illuminazione e servizi Smart City del Comune di Nerviano è giunto all’approvazione del progetto esecutivo. Ottima Srl, azienda specializzata in soluzioni innovative in questo settore, si è aggiudicata la gara d’appalto. Nei prossimi mesi, i cittadini vedranno l’inizio dei lavori che prevedono l’installazione di circa 2.800 nuove lampade a tecnologia Led che consentiranno una migliore illuminazione, un maggior comfort per le persone, un adeguamento degli impianti e delle linee esistenti ed un notevole risparmio di kWh consumati a beneficio dell’ambiente. Ogni corpo illuminante verrà telecontrollato da remoto: sarà possibile regolare accensione e spegnimento, controllare in tempo reale i consumi, modificare il flusso luminoso delle lampade (dalle 22 abbassamento della luminosità) e individuare un’anomalia per consentire un rapido intervento.

"Obiettivo è trasformare Nerviano in una città intelligente, con servizi all’avanguardia che promuovono la sostenibilità ambientale e migliorano la qualità della vita e la sicurezza dei cittadini - spiega il sindaco Daniela Colombo -. Il progetto si inserisce nel più ampio contesto degli sforzi del Comune per l’efficientamento energetico e l’innovazione tecnologica". Il Comune registra storicamente per la pubblica illuminazione consumi energetici annuali di 1.574.220 kWh, equivalenti a 294 TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) e un’emissione di 78.711 tonnellate di CO2; dopo gli interventi di efficientamento, i nuovi consumi stimati sono di 312.955 kWh all’anno, pari a 58 TEP, con un significativo abbattimento delle emissioni di CO2 a 15.611 tonnellate, che equivale ad aver salvato 819 alberi. "Tutto questo rappresenta un risparmio energetico dell’80% a conferma dell’efficacia degli interventi di efficientamento. Verranno anche installati sensori antiallagamento in 2 punti critici dei corsi d’acqua, che avranno il compito di monitorare i livelli idrometrici e attivare sistemi di allarme per potenziali inondazioni. Inoltre 3 sensori dedicati alla rilevazione del rumore aiuteranno a monitorare l’inquinamento acustico, migliorando il comfort dei residenti. Per la tutela della salute, verrà installato un sensore per la qualità dell’aria, capace di rilevare particelle sottili e fornire dati cruciali per la salute". Il Comune introdurrà 16 sensori di movimento per le ciclabili che contribuiranno a ridurre gli sprechi aumentando l’illuminazione solo in presenza di persone. Christian Sormani